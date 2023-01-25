В эфире телеканала France 5 глава Минобороны Франции сообщил, что Париж хочет действовать быстрее в вопросе передачи легких танков AMX10-RC Украине, информирует «НБН».

По словам Лекорню, он рассчитывает, что первые поставки боевых машин из Франции в Украину будут осуществлены в начале февраля. Министр подчеркнул, что ведомство не называет конкретное количество танков, которые будут оправлены Киеву, по причинам безопасности.

Также чиновник добавил, что о сроках и количестве поставок говорят с осторожностью, поскольку Российская Федерация может ударить по логистическим цепочкам.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Берлин отправит Украине 14 танков Leopard 2.