Как информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ, уже в самое ближайшее время в Германии начнутся учения украинских военных на танках Leopard 2. В самые краткие сроки Берлин намерен собрать для Украины два танковых батальона из вышеуказанных танков.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Нашей целью является быстрая комплектация двух танковых батальонов для Украины с танками Leopard. В качестве первого шага ФРГ передаст Украине четырнадцать танков Leopard 2 A6 из составов Бундесвера. Другие же европейские партнеры передадут танки «Леопард 2». В ближайшее время в Германии уже должны начаться тренировки украинских военных».

Помимо учений, пакет военной помощи также будет включать в себя логистику, обслуживание систем и предоставление боеприпасов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на Кипре высказались о готовности передать Украине танки Т-80У.