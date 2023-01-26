В эфире немецкого вещателя ZDF федеральный канцлер сообщил, что российский президент-агрессор не жалеет ресурсов и готовится к долгой войне с Украиной, информирует «НБН».

По словам Шольца, Путину не стоит надеяться на то, что помощь Киеву со стороны западных стран ослабнет. Глава правительства ФРГ заверил, что все будут поддерживать Украину.

«Это очень четкое послание Путину, что его империалистическая война не будет успешной, потому что мы будем поддерживать Украину вместе, не давая себя разделить», — подчеркнул политик.

Канцелер добавил, что НАТО важно не стать стороной этого конфликта, именно поэтому он и американский президент Джо Байден дали понять, что в Украину не отправят наземные войска или истребители.

Ранее канцлер ФРГ объяснил промедление Берлина с поставками боевых танков для украинской армии.