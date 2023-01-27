В пятницу, 27 января, около 09:00 в селе Гостищево Белгородской области перекинулся грузовой автомобиль «КамАЗ» с военными «второй армии мира», информирует «НБН» со ссылкой на «Информационное сопротивление».

Российские СМИ пишут о том, что в результате ДТП пострадали шесть оккупантов, которых доставили в военный госпиталь административного центра.

Известно о двух «тяжелых» российских военных – у одного захватчика ушиб поясничного отдела, закрытый перелом позвоночника под вопросом, у второго закрытый перелом поперечных отростков позвонков поясничного отдела.

СМИ РФ пишут, что грузовик мог перевернуться из-за погодных условий, в частности, температура воздуха ночью составляла от -8 до -13°C, днем — от -4 до 1 °C.

Как сообщалось, в Сети опубликовали видео уничтожения оккупантов под Бахмутом бойцами белорусского полка имени Калиновского.