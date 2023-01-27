Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен сообщил, что его страна не присоединилась к «танковой коалиции» для Украины, поскольку в ее арсенале не так много единиц таких боевых машин.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на телеканал TV2.

По словам главы Минобороны, у Дании есть только 44 танка, 14 из который сейчас базируются в государствах Балтии вместе с контингентом Североатлантического Альянса. Остальные 30 бронемашин находятся на датской территории, чтобы обучать своих военных.

«Это важный элемент сдерживания, потому что рядом с нашими балтийскими союзниками — огромный сосед, который, как демонстрирует своими действиями, умеет нападать на соседей», — заявил он.

Эллеманн-Енсен отметил, что пока Копенгаген не получал от Киева официальный запрос о поставках такой боевой техники. Чиновник не исключает, что ответ Дании мог бы быть положительным после оценки всех возможностей.

Министр напомнил, что его страна помогает Украине «другим способом».

Напомним, что в Министерстве обороны Польши заявили о готовности передать Украине танки Leopard через несколько недель.