Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен сообщил, что его страна не присоединилась к «танковой коалиции» для Украины, поскольку в ее арсенале не так много единиц таких боевых машин.
Об этом информирует «НБН» со ссылкой на телеканал TV2.
По словам главы Минобороны, у Дании есть только 44 танка, 14 из который сейчас базируются в государствах Балтии вместе с контингентом Североатлантического Альянса. Остальные 30 бронемашин находятся на датской территории, чтобы обучать своих военных.
«Это важный элемент сдерживания, потому что рядом с нашими балтийскими союзниками — огромный сосед, который, как демонстрирует своими действиями, умеет нападать на соседей», — заявил он.
Эллеманн-Енсен отметил, что пока Копенгаген не получал от Киева официальный запрос о поставках такой боевой техники. Чиновник не исключает, что ответ Дании мог бы быть положительным после оценки всех возможностей.
Министр напомнил, что его страна помогает Украине «другим способом».
Напомним, что в Министерстве обороны Польши заявили о готовности передать Украине танки Leopard через несколько недель.
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