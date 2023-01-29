Как информирует «НБН», Старовойт написал об этом в Телеграм.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Под минометный обстрел Вооруженных сил Украины попал поселок Краснооктябрьский, что в Глушковском районе Курской области».

По словам губернатора Курской области, в общей сложности было зафиксировано двенадцать прилетов. Пострадавших в результате атаки нет. Были повреждены линии энергоснабжения, в результате чего без электричества остались поселок Краснооктябрський, а также соседнее село Волфино.

Напоним, ранее сегодня мы уже писали об обстреле со стороны РФ системами «Град» города Херсона.