Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW, США).

Согласно мнению аналитиков, в Кремле обратились к нерегулярным силам Пригожина, чтобы пережить трудный период после кульминации наступления Вооруженных сил РФ на территории Луганской области летом 2022 года. Это ввело Пригожина в заблуждение, заставив переоценить собственное значение в политической сфере РФ и российской армии.

При этом Кремлю вовсе не придется успокаивать Пригожина, если обычные силы РФ продолжат брать на себя ответственность за линию фронта в Бахмуте.

По всей видимости, в Кремле уже постепенно лишают привилегий Пригожина. В том числе, в Минобороны РФ уже приняли новые усилия по профессионализации армии, а также усилия, которые в случае успеха приведут к маргинализации иных вооруженных формирований в России, подобных ЧВК «Вагнер».

Что интересно, что сам Пригожин уже чувствует и компенсирует снижение собственного влияния. Как следствие, он уже начал нападать на националистическую фракцию ветеранов.

Также Пригожину предъявлены обвинения во взяточничестве, которые могут еще больше подорвать его репутацию, независимо от их обоснованности.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Евгений Пригожин пригласил в ЧВК «Вагнер» Игоря Гиркина.