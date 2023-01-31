Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби защитил позицию главы государства, информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

Комментируя отказ Вашингтона предоставить Украине истребители F-16, американский чиновник отметил, что ВСУ прежоставляется множество возможностей, которые будут отправлены в ближайшие недели и месяцы. Кирби уточнил, что США предоставят украинцам критически важную помощь для боевых действий зимой и весной.

По его словам, Америка не приняла решение о поставках танков Abrams достаточно поздно, поскольку это решение было разработано с Германией и Великобританией, чтобы помочь украинским защитникам в боях, которые состоятся весной.

Это был один из тех случаев, когда Вашингтон пытается спрогнозировать виды потребности ВСУ, когда погода улучшится, а российские войска могут пойти в наступление.

Ранее Польша озвучила условие передачи истребителей F-16 Украине.