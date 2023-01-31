Как информирует «НБН» со ссылкой на «Зеркало недели», Фернандес заявил:

«Латинская Америка, Аргентина не думают о том, как отправить оружие в Украину, или любую другую точку в зоне боевых действий».

Также лидер Аргентины добавил, что осуждает агрессию России против Украины. Кроме того, во время разговора с немецким канцлером он «поделился собственными идеями относительно того, как можно было бы завершить войну».

Ранее мы писали о том, что военный эксперт Жданов рассказал, есть ли у России оружие, которое способно уничтожить западные танки.