Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, об этом во вторник сообщили сразу два официальных лица Соединенных Штатов Америки, которые были проинформированы об этом вопросе.

По всем ожиданиям, как сообщают чиновники, о предоставлении оружия будет объявлено позже на текущей неделе. Ожидается, что также он будет включать в себя воспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы, а также противотанковые системы «Джавелин».

Также известно, что для ВСУ будет приобретено новое оружие, наземная бомба малого диаметра, которая имеет радиус действия 94 мили. При этом в США отклонили запросы на ракету ATACMS дальностью 185 миль (297 км).

Отмечается, что большая дальность планирующей бомбы GLSDB может дать Украине возможность поразить ценные военные цели, которые были вне досягаемости, а также помочь ей поддержать контратаки, мешая России дальше в тылу.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что страны Латинской Америки отказались передавать Украине оружие.