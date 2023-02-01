Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что приоритетная задача – устранение самой возможности обстрела Украиной приграничных регионов государства-террориста.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

Также глава Кремля отметил, что нужно отремонтировать или возместить потерю из-за обстрелов украинцами домов и имущества в приграничных регионах страны-агрессора.

Диктатор добавил, что государство «всегда будет помогать тем, кто попал в беду», чтобы россияне не оставались один на один с проблемами. По его словам, помощь гражданам «не должна вязнуть в бюрократии».

Как сообщалось, в Москве вблизи резиденции Путина установили систему противовоздушной обороны.