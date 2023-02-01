Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», командование страны-агрессора Российской Федерации отдало приказ об интенсивном обстреле освобожденного от захватчиков Херсона, по всей видимости, для снижения морального духа гражданского населения. Также среди причин указывается сдерживание любых украинских контратак через Днепр.

Дословно из разведывательного обзора Министерства обороны Великобритании, обнародованного в среду:

«На протяжении последних дней интенсивность обстрелов во время конфликта, по всей видимости, происходили вдоль реки Днепр, что на юге Украины. В частности, активно обстреливается и Херсон. Вражеская артиллерия ведет огонь с восточного берега реки».

На днях, двадцать девятого января, местные власти сообщили о гибели еще трех гражданских лиц в Херсоне, а два иностранных судна, которые были пришвартованы на реке, получили повреждения, последствиями чего стал разлив нефти.

Британская разведка добавила:

«Херсон остается самым часто обстреливаемым крупным городом Украины за пределами Луганской и Донецкой областей. Пока тяжело понять точную причину, почему так происходит. Но, вероятней всего, командование частично имеет целью снизить моральный дух местных жителей, а также сдержать любого рода контратаки Украины через Днепр».

Напомним, ранее мы уже писали о ночном обстреле оккупантами Херсона.