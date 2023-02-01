Американское издание The Washington Post пишет, что в Пентагоне с недовольством и скептицизмом отнеслись к отказу главы США передать украинской армии истребители F-16, информирует «НБН».

Поскольку американское оборонное ведомство выступает за более активную поддержку Украины, осторожный подход Белого дома к предоставлению военной помощи Киеву вызвал разочарование в Пентагоне.

В Минобороны США считают, что руководство страны одобрит передачу боевых самолетов ВСУ, однако чуть позже. Не раз администрация Байдена отклоняла запросы Киева по поставках некоторых видов вооружений, но со временем меняла свою позицию.

Напомним, что вице-канцлер ФРГ объяснил, почему Германия не хочет передавать Украине истребители.