В эфире шоу Владимира Соловьева распространитель фейков Дмитрий Стешин заявил, что «в воздухе висит ожидание большого наступления», сообщает «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

По словам пропагандиста, «информаторы из Одессы» рассказали ему о том, что якобы в город заехал иностранный легион, в частности, «французы в военной форме». Кроме того, Стешин соврал о военной технике в песчаном окрасе, которую замечают на улицах.

Путинист добавил, что российские войска готовятся нанести удар по Одессе, чтобы проложить коридор в Приднестровье и добраться до складов с боеприпасами, которые там находятся.

«Город опоясан тройным кольцом укреплений, очень много людей, при чем французов в военной форме, предполагают, что в таком виде заехал иностранный легион. Увидели технику, уже есть на улицах, в песчаном окрасе, пустынном таком. Наверное, будут перекрашивать под нынешний театр военных действий. Такое ощущение, что, возможно, будем бить по Одессе, чтобы отрезать Украину от моря», — выдал Стешин.

Ранее пропагандистка Маргарита Симоньян цинично высказалась о войне в Украине, вспомнив о военной агрессии России в Грузии.