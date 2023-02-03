Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на источник Новости Грузия.

Как заявил глава правящей партии страны Ираклий Кобахидзе — снятие ограничений на полеты с России в Грузию и наоборот будет только приветствоваться в стране.

Кроме того, Кобахидзе рассказал о том, что данное решение было принято ещё в 2019 году в одностороннем порядке. Точно также в одностороннем порядке оно может быть и отменено.

Главной причиной для возможного возобновления авиасообщения между Грузией и Российской Федерацией Кобахидзе назвал то, что в России присутствует около 800 тысяч грузин, для которых полеты в родную страну очень важны.

Российская сторона по этому поводу также делала заявления, в отличии от Грузии представитель РФ Григорий Карасин считает, что для возникновения авиасообщения действовать должны обе стороны.

Напомним, что временем ранее грузинские власти отказали Украине в передачи комплексов «Бук», которые Украина поставила в Грузию в 2008 году