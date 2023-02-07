Компания Gallup с 3 по 22 января провела социологический опрос среди американцев, результаты которого продемонстрировали готовность граждан США в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с российскими захватчиками, информирует «НБН».

Исследование показало, что 65% взрослого населения Америки выступают за то, чтобы их страна помогала Украине деоккупировать территории, даже если это приведет к затяжному конфликту.

31% участников опроса предпочитают, чтобы Вашингтон работал над завершением российско-украинской войны, даже если это позволит стране-агрессору сохранить контроль над временно оккупированными территориями.

Также 39% респондентов убеждены, что США правильно помогают Киеву, 30% опрошенных считают, что помощи недостаточно, а 28% — что ее слишком много.

Ранее социологи рассказали, сколько граждан Германии верят в завершение войны в этом году и выступают за переговоры Украины и РФ.