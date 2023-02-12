Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на данные немецкого издания «Spiegel«.

Как говорится в источнике, текущий глава альянса Йенс Столтенберг не желает продолжать свой мандат в 2023 году и уже осенью этого года может его покинуть — об этом заявила пресс-секретарь Столтенберга Оана Лунгеску.

Известно, что мандат Йенса Столтенберга продолжали уже целых три раза. Соответственно, на своём текущем посту он находится уже около 9 лет.

В последнее время иностранные СМИ начали активно говорить о том, что на фоне российско-украинской войны Столтенберг может вновь возглавить НАТО. Также были разговоры о том, что между 30 странами НАТО уже существуют договоренности о продлении мандата норвежского политика, но подтверждений пока что нет.

Напомним, что ранее президентка Парламентской Ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлям совершила визит в Украину.