Во время совместного брифинга для СМИ на танковом полигоне в Свентошуве с польским президентом Анджеем Дудой глава Министерства обороны Мариуш Блащак рассказал о наибольшей проблеме с танками Leopard 2 для Украины.
Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Патриот Донбасса».
По словам министра обороны, сейчас самым большим вызовом являются запчасти к этим боевым машинам. Блащак отметил, что эту задачу ставят перед оборонным комплексом ФРГ и он будет обсуждать это с немецким коллегой.
Польский чиновник отметил, что танки Leopard 2 обладают безусловным преимуществом над бронемашинами российского образца.
Напомним, что в Германии стартовало обучение работе с танками Leopard 2 для украинских военнослужащих.
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