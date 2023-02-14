Во время совместного брифинга для СМИ на танковом полигоне в Свентошуве с польским президентом Анджеем Дудой глава Министерства обороны Мариуш Блащак рассказал о наибольшей проблеме с танками Leopard 2 для Украины.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Патриот Донбасса».

По словам министра обороны, сейчас самым большим вызовом являются запчасти к этим боевым машинам. Блащак отметил, что эту задачу ставят перед оборонным комплексом ФРГ и он будет обсуждать это с немецким коллегой.

Польский чиновник отметил, что танки Leopard 2 обладают безусловным преимуществом над бронемашинами российского образца.

Напомним, что в Германии стартовало обучение работе с танками Leopard 2 для украинских военнослужащих.