Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на агентство «Reuters«.

Как стало известно из источника, 18 февраля Северная Корея совершила запуска баллистической ракеты большой дальности. Известно, что запуск ракеты произошёл из района Сунан, который находится недалеко от Пхеньяна. Кроме того, в Сунане размещён международный аэропорт Пхеньян.

Примечательно, что японские власти заявили о том, что баллистическая ракета выпущенная Северной Кореей упала исключительно в воды, где находится экономическая зона Японии.

Отметим, что это был первый запуск северокорейской ракеты начиная с 1 января текущего года. Помимо этого, Северная Корея уже делала предупреждения США и Южной Корее касательно совместных учений.

Запуск баллистических ракет в море для Северной Кореи — это уже привычное дело, только за прошлый год год её армия выпустила несколько десятков ракет.

Напомним, что ранее стало известно о том, что США используют опыт ведения боевых действий в Украине