Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на издание «AFP«.

В источнике сообщается о том, что глава молдавского МИД Нику Попеску в понедельник призвал страны Европейского союза ввести санкции против российских и молдавских олигархов, которые поддерживают дестабилизацию в самой Молдове.

Попеску считает, что те люди, которые непосредственно занимаются дестабилизацией ситуации в стране должны понести наказание в виде санкции от западных партнёров. Глава МИД хочет, чтобы ЕС перестал выдавать визы таким личностям, а также заморозил их активы.

Около недели назад действующий президент Молдовы сделала заявление, в котором обвинила Россию в том, что те пытаются совершить в стране госпереворот.

Напомним, что ранее ракета запущенная армией Российской Федерации нарушила воздушное пространство Молдовы.