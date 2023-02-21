Как информирует «НБН», в материале The New York Times говорится, что по данным представителей разведки США, Путин может мобилизовать еще сотни тысяч человек.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Представители разведки США говорят, что они получают свидетельства того, что уже вскоре Путин может мобилизовать еще больше россиян в армию, пополнив ее ряды сотнями тысяч человек».

В частности, в материале отмечается, что Путин во время своего обращения к Федеральному собранию в очередной раз заявит о том, что он не только Украину от «нацизма» спасает, но и Россию от поглощения Североатлантическим Альянсом.

Американская пресса пишет, что такое утверждение кажется европейцам бессмысленным, однако оно «стало объединяющим лозунгом в Москве».

Помимо того, в материале предполагается, что российский президент представит войну в Украине «в качестве битвы за восстановление исторических русских земель».

Напомним, ранее мы уже писали о том, будет ли Владимир Путин объявлять всеобщую мобилизацию 24 февраля.