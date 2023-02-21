Во вторник, 21 февраля, российский президент-агрессор выступил с посланием к Федеральному собранию. Речь Путина длилась два часа, и не все чиновники выдержали такой «марафон», информирует «НБН».

В частности, обращение главы Кремля убаюкала его соратника Дмитрия Медведева. Уже с первых минут речи диктатора экс-президент Российской Федерации отправился в «царство Морфея».

Смогли выспаться во время выступления главы государства и другие чиновники, что демонстрирует видео, которое транслировали пропагандистские СМИ. Часть присутствующих просто сидела с «каменными лицами».

Напомним, что во время выступления Путин процитировал одного из нацистских лидеров.