В Государственной пограничной службе Республики Беларусь снова пожаловались на троллинг со стороны украинских коллег. Видео «акта агрессии» защитников опубликовали в Сети, информирует «НБН».

В ведомстве сообщили, что на украинской границе «люди в непонятной военной форме» продолжают показывать «угрожающие и неприличные жесты» в адрес пограничников РБ.

«Подобное девиантное поведение стало нормой для вооруженных людей, охраняющих украинскую границу», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, власти российской Федерации намерены через 7 лет установить полный контроль над Республикой Беларусь. Журналисты нашли внутренний документ Кремля, в котором подробно описан план оккупации соседнего государства страной-агрессором.