Глава Министерства обороны Греции Николаос Панайотопулос в интервью телеканалу ERT сообщил, что Афины не будут передавать Украине системы С-300, информирует «НБН».

По словам чиновника, отправка ЗРК для украинской армии может ослабить систему обороны Греции. Он объяснил, что страна закупила комплексы по конкретным причинам и пока они существуют, правительство не может передать это вооружение.

Панайотопулос добавил, что поддержка российских зенитно-ракетных комплексов становится все более сложной. Министр сообщил, что в случае невозможности поддержки С-300 Греция либо будет решать эту проблему, либо заменит их.

Напомним, в конце прошлого года Греция выразила готовность вооружить украинских защитников установками С-300, если на Крите будут размешены комплексы Patriot. Намерение Афин вызвало возмущение в МИД России. Представитель ведомства Мария Захарова пригрозила стране «последствиями» за помощь Киеву.