Как информирует «НБН», свое мнение о том, на что хочет или хотел пойти Путин на годовщину вторжения, рассказал в интервью «24 каналу» российский оппозиционер, публицист Андрей Пионтковский.

Планы Кремля на 24 февраля 2023 года

Так, российский публицист спрогнозировал, что Россия могла бы иметь в своих планах на годовщину полномасштабного вторжения отправить в атаку несколько волн самолетов. Первая волна из них – это фактически смертники. По словам Пионтковского, они должны идти на системы противовоздушной обороны Украины, чтобы выявить их.

В это же время вторая половина пилотов, по его словам, должна при помощи полученных координат ликвидировать украинскую систему ПВО. А финальной целью РФ могло бы являться достижение такого же преимуществу в воздухе, как это было в Сирии. Хотя, тогда преимущество россиян заключалось в том, что повстанцы не имели самолетов и государство-агрессор безжалостно уничтожала целые города.

«Именно это и планировалось. Однако я имею прогноз, что ничего из этого не произойдет», — подчеркнул Андрей Пионтковский.

Полное интервью российского публициста Пионтковского вы можете посмотреть в опубликованном видео:

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