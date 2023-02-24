Британский министр обороны сообщил, что в «краткосрочной перспективе» страна не будет передавать Украине истребители. Однако в будущем поставки боевых самолетов не следует исключать.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Sky News.

По словам Уоллеса, Великобритания должна убедиться, что, когда она передает любое оружие Киеву, она обеспечивает обучение и возможности вместе с этим.

Глава оборонного ведомства Соединенного Королевства добавил, что, когда речь идет об истребителях, это означает отправку в страну «сотни людей», и Запад не собирается вводить войска на украинскую территорию в таких масштабах.

Напомним, бывший британский премьер-министр Борис Джонсон призвал США и Соединенное Королевство передать Украине боевые самолеты.