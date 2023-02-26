Как информирует «НБН», об этом президент России рассказал в интервью российским средствам массовой информации.

Так, согласно словам Путина, «если Запад сумеет развалить Россию», то российский народ и вовсе может не сохраниться. Он подчеркнул, что в случае распада Российской Федерации судьбы множества народов страны, а прежде всего, русского народа, могли бы кардинально поменяться.

Он подчеркнул:

«Если Западу удастся развалить Россию и установить полный контроль над ее обломками, то российский народ может не сохраниться. В таком случае, будут уральцы, московиты какие-то, и прочие».

По его словам, в случае развала России, россияне могут исчезнуть, как этнос:

«Мероприятие имеет одну цель – ликвидация России. Мероприятие, конечно же, могло бы принять Россию в «семью цивилизованных народов» только частями».

Также в Сети появилось видео такого заявления Путина.

Напомним, ранее мы уже писали, как Алексей Арестович заявил, что Путин находится на краю пропасти.