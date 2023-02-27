Российские СМИ попросили спикера кремлевского диктатора прокомментировать подрыв самолета оккупантов А-50, который находился на аэродроме «Мачулищи» под Минском.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

«Нам нечего здесь сказать. Это все-таки опубликованная информация, в ней речь шла о Беларуси, и Беларусь опровергла», — сказал представитель Кремля.

Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщает, что официальных комментариев об инциденте с российским самолетом на аэродроме со стороны Республики Беларусь не было.

Сейчас нелегитимный президент Александр Лукашенко проводит совещание с силовиками, на котором присутствуют министры внутренних дел и обороны, госсекретарь Совбеза, главы Госпогранкомитета РБ и КГБ.

Как сообщалось, Лукашенко рассказал, в каком случае белорусские войска присоединятся к российской вооруженной агрессии в Украине.