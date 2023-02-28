В Финляндии в понедельник, 27 февраля, приступили к строительству забора на границе с Россией. Пока что планируется возведение тестового участка длиной в 3 километра в районе приграничного города Иматра.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на YLE.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам России Владимир Джабаров, комментируя строительство, заявил, что Хельсинки тратят государственные финансы на «первобытную методику». По его словам, в РФ не рассматривают Финляндию как врага.

«В Средние века крепости ставили, заборы. Я не могу понять, что случилось с умным финским народом, с их руководителями. Они разве не понимают, что этот забор – фикция. В наше время эти заборы – вообще ничего, только растрата денег государства на глупости», — выразил недовольство чиновник.

Напомним, президент Финляндии сравнил российского лидера Владимира Путина со Сталиным.