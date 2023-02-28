Во время коллегии ФСБ РФ во вторник, 28 февраля, кремлевский диктатор заговорил о потерях службы при выполнении так называемой «СВО» в Украине, информирует «НБН».

«2022 год был для всей страны и для вашей службы особым. Подразделения ФСБ принимали прямое участие в специальной военной операции», — сообщил Путин.

Глава Кремля поставил перед силовиками главные задачи: бороться с украинскими диверсионно-разведывательными группами, устраивать репрессии на временно захваченных территориях и диверсии в тылу ВСУ, а также бороться с «активизировавшейся мразью» в России.

Президент-агрессор анонсировал усиление «охоты на ведьм» внутри РФ. Сотрудники ФСБ будут активно преследовать желающих освобождения из-под гнета Москвы в регионах, которые населены «малыми народами».

«Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные – попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», — заявил диктатор.

Ранее Путин заявил о риске развала РФ и исчезновении российского народа, как этноса.