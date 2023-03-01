В интервью росСМИ Стешин признал, что у страны-агрессора нет сил для захвата Украины, не говоря о полной оккупации Донбасса. По мнению рупора путинского режима, РФ остается прекратить боевые действия и «заморозить» войну.

Соответствующее видео с высказываниями пропагандиста опубликовал на своем YouTube-канале украинский журналист и блогер Денис Казанский, информирует «НБН».

Псевдожурналист рассказал, что в Донецке начались проблемы из-за прихода россиян. В «столице ДНР» продукты стоят в два раза дороже, чем в Москве, постоянные серьезные проблемы с водой. Кроме того, временно захваченный город опустел.

По словам Стешина, если есть «политическая возможность, не ущемляя интересы России», войну в Украине нужно прекратить или «подморозить». Рупор путинского режима считает, что у РФ не получится давить до конца, что подтверждает ситуация на фронте.

«Каждый следующий ход лишь ухудшает положение», — заявил псевдожурналист, добавив, что оккупанты не смогут осуществить захват Киева и даже Славянска.

Напомним, пропагандистка Ольга Скабеева объяснила, почему Москва так стремится усадить Киев за стол переговоров.