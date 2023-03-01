Журналист ВВС Фрэнсис Скарр в своем Twitter-аккаунте опубликовал отрывок из программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». В эфире ток-шоу ведущая Ольга Скабеева заявила, что РФ не отказывается от выполнения задач так называемой «СВО» в Украине, информирует «НБН».

«Мы идем до конца», — заявила псевдожурналистка.

По словам кремлевской пропагандистки, россиянам не стоит вздрагивать от призывов Москвы к мирному диалогу с Киевом, поскольку РФ намеренна выполнить цели и задачи «спецоперации» за столом переговоров.

«Все, что написано в конституции РФ, хотите – соглашайтесь на это миром, не хотите – будем оружием принуждать», — заявила рупор путинского режима, дав понять, что переговорный процесс Москве нужен для того, чтобы добиться капитуляции Украины.

Напомним, что в эфире пропагандистской программы внезапно прозвучала правда о боеспособности армии Путина.