Военный преступник не сомневается, что после победы Украины в войне Путин станет козлом отпущения и будет наказан за кровопролитие в соседней стране.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Украина 365», информирует «НБН».

По мнению Гиркина, глава Кремля может быть западным агентом, задача которого – привести к краху Российскую Федерацию. В любом случае, как убежден террорист, президент страны-агрессора после поражения в Украине станет «ритуальной жертвой».

«Так же, как Милошевич, который все равно отправился в Гаагу», — предрек экс-офицер ФСБ лидеру россиян печальную участь.

Кроме того, бывший «министр обороны ДНР» не стал скрывать, что он разочарован посланием Путина Федеральному собранию. Гиркин обвинил главу РФ в полном непонимании, что нужно предпринимать и как выходить из ситуации.

По его словам, диктатор не хочет взять на себя ответственность за войну и спустя год после многочисленных провалов оккупантов и колоссальных потерь по-прежнему делает вид, что «спецоперация» — дело Министерства обороны РФ.

Ранее Гиркин заявил, что Путин за свою жизнь может «прогадить» вторую страну под ряд.