Как информирует «НБН», на этот раз Стрелков опубликовал в Телеграм пост о том, что поколение Владимира Путина за свою жизнь имеют все шансы прогадить уже вторую страну.

Дословно из заявления Гиркина:

«Я вот что-то так подумал… Поколение Путина, которому сейчас плюс-минус 70 лет, имеет чудный, очень даже вероятный шанс прогадить уже вторую страну подряд за одну только свою никчемную жизнь».

К слову, ранее Гиркин также часто критиковал действия Путина и военного руководства Российской Федерации на фронте в Украине. А однажды он заявил, что если Китай не откроет масштабный ленд-лиз для России, то успехов в войне против ВСУ точно добиться России не удастся.