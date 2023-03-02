В четверг, 2 марта, во время выступления в Бундестаге канцлер ФРГ пообещал, что Берлин в ближайшие недели отправит Киеву обещанные немецкие САУ Gepard и ЗРК IRIS-T.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

По словам Шольца, также правительство Германии работает над передачей дополнительных боеприпасов для украинской армии. Политик подчеркнул, что его страна в дальнейшем продолжит предоставлять Киеву военную помощь, в частности отправкой вооружения.

Как сообщалось, глава правительства ФРГ отмечал, что ремонт техники и производство оружия для поддержки Вооруженных сил Украины находятся у Берлина в приоритете.