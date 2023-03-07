Одиозный телеведущий выдал очередной нелепый фейк о прорыве ДРГ в Брянскую область. Пока официальные российские СМИ разбирались, кого ранили «украинские диверсанты» — мальчика или девочку, — псевдожурналист с восторгом рассказывал о «героическом ребенке».

Свою легенду Корчевников озвучил в эфире шоу Владимира Соловьева, информирует «НБН».

По словам пропагандиста, «осатаневшие нацистские псы» ранили в грудь 11-летнего Федю, который своим телом прикрыл девочек в школьном автобусе. Раненый ребенок сбежал в лес и оттуда добрался до больницы.

«Я чувствую в нем богатырскую мощь», — восторженно заявил пропагандист.

Рупор путинского режима добавил, что имя мужественного школьника содержит в себе «много русского», а два старших брата мальчика служат в рядах оккупационной армии.

Ранее пропагандисты опозорились с сюжетом об обстреле Донбасса, показав фрагмент «смертоносного оружия» — деталь от автомобиля.