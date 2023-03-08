К Международному женскому дню в Рязани матери и жены погибших во время проведения так называемой «СВО» в Украине стали почетными гостями фестиваля «Рязанские мадонны».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Родственниц ликвидированных захватчиков поздравили и в городе Набережные Челны. Мэр вручил женщинам цветы и торты, пожелав им «душевных сил и терпения».

Более «щедрые» подарки получили женщины в Дагестане – продуктовые наборы, состав которых местные власти не стали раскрывать. Также «повезло» матерям и вдовам погибших солдат Путина в Липецкой области, которым решили раздать от 8000 до 10 000 рублей.

Самое «креативное» поздравление придумали в Балашове Саратовской области. Местная администрация предложила матерям и женам «героев» сделать фотосессии с наградами и кителями ликвидированных захватчиков. Полученные кадры планируют развесить в центре города.

Напомним, что в феврале регионы РФ обнародовали «официальные» данные о погибших оккупантах в Украине.