Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные ISW.

В Институте изучения войны сообщили о том, что действующий глава российского государства не может должным образом контролировать информационное пространство в России из-за того, что в стране идёт внутренняя борьба между кремлёвскими элитами.

В то же время, со слов аналитиков Института изучения войны стало известно, что о внутренней борьбе в Российской Федерации заявила даже представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В том числе, она подтвердила что из-за внутренних раздоров среди высшего российского руководства Путин потерял единый механизм влияния на инфопространство в стране и никак не может вернуть его.

Напомним, что ранее директор ЦРУ рассказал о том, что Владимир Путин верит в свою победу в долгосрочной перспективе.