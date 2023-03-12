Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на данные источника «Newsmaker«.

Как говорится в источнике, 12 марта в Молдову прибыл самолёт, на борту которого были десятки пассажиров. Благодаря успешному обмену информации представителям молдавской полиции удалось обнаружить среди пассажиров гражданина Российской Федерации, который является членом частной военной компании «Вагнер».

В источнике отмечается, что данного пассажира в страну не пустили и сразу же в аэропорту Кишинева обратным рейсом отправили в Россию.

Также в полиции Молдовы отметили, что за последние семь дней в страну не пустили около 180 граждан, а также около 40 автомобилей. Большинство из них нарушили молдавские законы.

В то же время известно, что поток пассажиров в страну активно растёт. Так, за последние 24 часа в Молдову прибыло 24 тысячи человек, 5 тысяч из них являются гражданами Украины.

Напомним, что временем ранее представители молдавских властей ответили на информацию о возможном террористическом акте в Приднестровье.