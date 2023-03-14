Польский премьер-министр сообщил, что в течение 4-6 недель Варшава отправит в Украину обещанные многоцелевые боевые самолеты МиГ-29 для деоккупации территорий и победы над российскими оккупантами.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на новостной портал wPolityce.

Напомним, что на прошлой неделе глава Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова отдать ВСУ все многоцелевые истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении армии страны. Он подчеркивал, что в Украине есть пилоты, которые умеют управлять этими боевыми самолетами.

Как сообщалось, Финляндия может передать Киеву устаревшие американские истребители-бомбардировщики. Премьер-министр Санна Марин озвучила условие.