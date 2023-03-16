Как информирует «НБН», в российских соцсетях начали публиковать фотографии повесток, которые получили студенты. Также отмечается, что в военкоматы России вызывают студентов последних курсов. А официальной причиной является якобы уточнение документов.

В документах уточняется, что студенты должны иметь справку с места обучения.

Также студенты начали получать на сайтах высших учебных заведений электронные оповещения о необходимости получить повестку. В уведомлении отмечается, что в случае если студент не получит повестку на протяжении трех дней – военком будет обращаться к сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что оккупанты РФ готовятся к новой волне мобилизации.