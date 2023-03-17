Комментируя передачу боевых самолетов Киеву Варшавой и Братиславой, спикер российского диктатора заявил, что можно не быть военным экспертом, чтобы сказать, что это «не повлияет на исход спецоперации».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «Интерфакс».

По мнению пресс-секретаря Путина, Словакия и Польша с помощью таких поставок «утилизируют старую ненужную технику». Кроме того, отправка истребителей в Украину государствами-членами НАТО, якобы повышает их уровень вовлеченности в войну.

Песков добавил, что передача боевых самолетов ВСУ может «доставить дополнительные беды» для украинцев, пригрозив, что оккупанты уничтожат эту авиацию.

Напомним, польский президент Анджей Дуда озвучил сроки поставок МиГ-29 в Украину.