Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные местного источника «Ростов-на-Дону онлайн«.

Из источника известно, что во время пожара в пограничном управление Федеральной службы безопасности в городе Ростов-на-Дону погибло четыре человека.

Помимо этого, если верить источнику, то кроме четырех погибших пять человек являются пострадавшими, хотя официально эти данные не подтверждены. По словам местных властей во время пожара пострадал только один человек.

Официальная причина возгорания — замыкание электропроводки.

Напомним, что временем ранее в здании ФСБ В Ростове случился пожар, Михаил Подоляк прокомментировал это событие.