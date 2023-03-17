В частности, как пишет «НБН», такую информацию прокомментировала ТОП-пропагандистка России Маргарита Симоньян.

Так, в своем Telegram она написала следующее:

Мне бы очень хотелось посмотреть на ту страну, которая, согласно решению Международного уголовного суда, арестует Владимира Путина. Через минут восемь. Ну или сколько там составит подлетное время до ее столицы.

Комментарий Стерненко

На такие слова Симоньян отреагировал известный украинский активист Сергей Стерненко, бывший лидер одесского «Правого сектора». В своем телеграм-канале он написал:

Симоньян предлагает уничтожить ядерным ударом страну, которая арестует Путина. Вместе с ним уничтожить. Я бы голосовал за Иран. Очень жаль, что он не ратифицировал Рымский Статут.

Напомним, ранее на эту информацию также отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова.