На сайте Администрации президента Российской Федерации сообщили, что официальный визит главы Китая по приглашению Путина состоится 20-22 марта, информирует «НБН».

Кремль отметил, что российский лидер и Си Цзиньпин во время переговоров обсудят вопросы дальнейшего развития отношений всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества между КНР и страной-агрессором.

Также китайский президент и кремлевский диктатор затронут тему сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене.

Внешнеполитическое ведомство Китая также подтвердило предстоящий приезд Си Цзиньпина в российскую столицу.

Отметим, что ранее о визите китайского лидера в Москву на следующей неделе писали западные СМИ. Журналисты рассказали, на какой месяц изначально был запланирован приезд президента КНР в Москву.