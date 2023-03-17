Как информирует «НБН», данную информацию прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова в Телеграм.

Она отметила, что ордер на арест Путина от Международного уголовного суда не будет иметь для России абсолютно никакого значения, в том числе в правовом аспекте.

Дословно из сообщения Захаровой:

Наша страна не есть участником Римского устава Международного уголовного суда и никаких обязательств по нему не несет. С этим органом Российская Федерация не сотрудничает. А все возможные «рецепты» на арест, которые исходят от Международного суда, будут для нас юридически ничтожными.

Ранее Мария Захарова отреагировала на планы Греции передать Украине комплексы С-300.