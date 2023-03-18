Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные Института изучения войны.

В их отчёте говорится о том, что китайский лидер Си Цзиньпин во время своего официального визита в Российскую Федерацию 20-22 марта предложит Путину свои варианты касательно обхода европейских и американских санкций.

Кроме того, аналитики института считают, что Си и Путин во время своих встреч обсудят и возможное участие Китая в мирном урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Эксперты считают, что Си Цзиньпин желает стать посредников в российско-украинских переговорах.

Также представители западной разведки делали заявления о том, что КНР рассматривает возможность легального предоставления оружия для РФ.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Си Цзиньпин должен приехать в Россию по личному приглашению Путина.