Как информирует «НБН», в своем YouTube-канале Гиркин опубликовал ранее появившееся в Сети видео и прокомментировал его.

Так, на передвижение колонны из более чем 40 единиц бронированных автомобилей, в число которых входят HMMWV M1152, Husky TSV, Wolfhound, а также другая техника, Гиркин подчеркнул, что несмотря на полномасштабное вторжение России, украинцы могут свободно перемещать по собственное территории вооружение:

Ни ракет, ни авиации они не боятся… А мы ничего не сможем сделать этой колонне трудами Фанерного Маршала.

Ранее мы писали о том, как Гиркин похвалил действия Вооруженных сил Украины на фронте, отметив, что Россия стратегически уже проиграла эту войну.