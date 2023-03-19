Об этом, как сообщает «НБН«, заявили представители ВВС Британии на своём сайте.

В заявлении говорится о том, что два самолёта НАТО в очередной раз вылетели на патрулирование воздушного пространства и вблизи границы с Эстонией смогли перехватить несколько российских самолётов, среди которых были Ту-134, Су-27 и Ан-12.

Представители НАТО заявили, что патрулирование воздушного пространства стран Альянса проводится для того, чтобы гарантировать безопасность и выяснить всё о самолётах, которые нарушают воздушное пространство какой-либо страны Альянса без согласия.

Напомним, что временем ранее сообщалось о том, что НАТО рассматривает возможность размещения 300 тысяч военных на границе с РФ.