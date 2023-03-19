В частности, как пишет «НБН», посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире французского телевизионного канала LCI заявил, что если Украина проиграет войну российским войскам то Варшава вступит в конфликт с Москвой.

Дословно из его заявления:

Либо Украина сегодня будет отстаивать собственную независимость, либо же мы будем вынуждены вступить в этот конфликт, так как наши основные ценности, которые были основой нашей цивилизации, культуры, будут находиться в опасности. Как следствие у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Песков пригрозил уничтожить истребители, которые Польша намерена передать Украине.